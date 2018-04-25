Верстка гл.страницы сайта

Кто может оперативно поправить слайдер на сайте, отзовитесь
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нужен свободный специалист, который поможет в работе на сайтом:
http://os01.ru.host900076.serv6.hostland.pro/
Конкретно:
1) Первостепенная задача:
- переверстать шапку
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