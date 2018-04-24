Вёрстка сложной страницы поиска

[url=https://yadi.sk/d/gv9IXUHG3Uk6Dh]https://yadi.sk/d/gv9IXUHG3Uk6Dh [/url]сверстать сайт согласно макетам и натянуть на worpress 1. Соответствие пакетам на десктопе полная 2. Адаптация на ваше мнение усмотрение, десктоп должен соответствовать макету
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Плагины для активных элементов:
- свайп сниппетов в разделах на страницах по умолчанию (стандартная карусель от bootstrap3 + доработка под свайп (в вёрстку не входит));
- блок поиска с кнопкой Search (bootstrap 3.0.2 + jQuery Form Styler v1.6);
- карта со свёрстанными всплывающими окнами и балонами (Google Maps);
- окно-подсказка для новичков (стандартная карусель от bootstrap3);
- элемент выбора даты – jqueryui.com/datepicker/ ;
Что не делать верстальщику:
- не заниматься логикой работы JavaScript на странице (только самих активных элементов);
- не верстать шапку сайта (всё выше горизонтальной линии);
- не верстать сами сниппеты гео-объектов – гор, маршрутов, туров и т.д. (для фиксации размера и свойств использовать CSS-класс _item_ );
- не заниматься свайпом карусели.
Приоритет в случае расхождения описаний:
1. макет (в приложенном архиве);
2. ТЗ на Explore для верстальщика (в приложенном архиве);
3. пояснительная записка дизайнера (в приложенном архиве).
Файлы: drive.google.com/open?id=...
Предлагайте стоимость своей работы, буду смотреть ваше портфолио.
Обязательные требования
Требования к вёрстке:
- БЭМ ;
- резиновая;
- десктоп + планшет;
- браузеры последних версий:
** Chrome ;
** Safari (планшет).
** Firefox ;
- Pixel Perfect для Chrome , для остальных могут быть небольшие огрехи – смещение элементов на пару пикселей;
- валидность по validator.w3.org/nu/
- при взаимодействии с элементами (наведение, нажатие) ни сам элемент, ни окружающие его блоки не должны менять своего положения;
- графические элементы дизайна – SVG;
- у всех изображений в теге прописать размер.
Оплата поэтапно , или по факту
Оставляйте скайп
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