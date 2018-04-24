Вёрстка сложной страницы поиска

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Плагины для активных элементов:  

- свайп сниппетов в разделах на страницах по умолчанию (стандартная карусель от bootstrap3 + доработка под свайп (в вёрстку не входит));  

- блок поиска с кнопкой Search (bootstrap 3.0.2 + jQuery Form Styler v1.6);  

- карта со свёрстанными всплывающими окнами и балонами (Google Maps);  

- окно-подсказка для новичков (стандартная карусель от bootstrap3);  

- элемент выбора даты – jqueryui.com/datepicker/ ;  

Что не делать верстальщику:  

- не заниматься логикой работы JavaScript на странице (только самих активных элементов);  

- не верстать шапку сайта (всё выше горизонтальной линии);  

- не верстать сами сниппеты гео-объектов – гор, маршрутов, туров и т.д. (для фиксации размера и свойств использовать CSS-класс _item_ );  

- не заниматься свайпом карусели.  

Приоритет в случае расхождения описаний:  

1. макет (в приложенном архиве);  

2. ТЗ на Explore для верстальщика (в приложенном архиве);  

3. пояснительная записка дизайнера (в приложенном архиве).  

Файлы: drive.google.com/open?id=...  

Предлагайте стоимость своей работы, буду смотреть ваше портфолио. 

Обязательные требования 

Требования к вёрстке:  

- БЭМ ;  

- резиновая;  

- десктоп + планшет;  

- браузеры последних версий:  

** Chrome ;  

** Safari (планшет).  

** Firefox ;  

- Pixel Perfect для Chrome , для остальных могут быть небольшие огрехи – смещение элементов на пару пикселей;  

- валидность по validator.w3.org/nu/  

- при взаимодействии с элементами (наведение, нажатие) ни сам элемент, ни окружающие его блоки не должны менять своего положения;  

- графические элементы дизайна – SVG;  

- у всех изображений в теге прописать размер.

Оплата поэтапно , или по факту 

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6 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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