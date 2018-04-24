Вёрстка сложной страницы поиска

Плагины для активных элементов:

- свайп сниппетов в разделах на страницах по умолчанию (стандартная карусель от bootstrap3 + доработка под свайп (в вёрстку не входит));

- блок поиска с кнопкой Search (bootstrap 3.0.2 + jQuery Form Styler v1.6);

- карта со свёрстанными всплывающими окнами и балонами (Google Maps);

- окно-подсказка для новичков (стандартная карусель от bootstrap3);

- элемент выбора даты – jqueryui.com/datepicker/ ;

Что не делать верстальщику:

- не заниматься логикой работы JavaScript на странице (только самих активных элементов);

- не верстать шапку сайта (всё выше горизонтальной линии);

- не верстать сами сниппеты гео-объектов – гор, маршрутов, туров и т.д. (для фиксации размера и свойств использовать CSS-класс _item_ );

- не заниматься свайпом карусели.

Приоритет в случае расхождения описаний:

1. макет (в приложенном архиве);

2. ТЗ на Explore для верстальщика (в приложенном архиве);

3. пояснительная записка дизайнера (в приложенном архиве).

Файлы: drive.google.com/open?id=...

Предлагайте стоимость своей работы, буду смотреть ваше портфолио.

Обязательные требования

Требования к вёрстке:

- БЭМ ;

- резиновая;

- десктоп + планшет;

- браузеры последних версий:

** Chrome ;

** Safari (планшет).

** Firefox ;

- Pixel Perfect для Chrome , для остальных могут быть небольшие огрехи – смещение элементов на пару пикселей;

- валидность по validator.w3.org/nu/

- при взаимодействии с элементами (наведение, нажатие) ни сам элемент, ни окружающие его блоки не должны менять своего положения;

- графические элементы дизайна – SVG;

- у всех изображений в теге прописать размер.

Оплата поэтапно , или по факту

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