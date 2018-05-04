Верстка продающего лендинга

$80
HTML-версткаЗавершен8 заявок296 просмотров
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Персональный проект для Андрея Лукьянова, верстка проекта по готовому дизайну с адаптивностью, высокой скоростью работы и интерактивом.

6 лет назад
SergAgency
Сергей 
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
AndreyLuckyanov
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$80
1 день
Получил на выходе валидный, семантический и адаптивный код, сверстанный по методологии БЭМ. Результатом доволен, будем сотрудничать и дальше. Спасибо!
Спасибо за сотрудничество! Своевременная оплата, Сергей постоянно на связи, все вопросы решаются обсуждением и приходом к единому мнению, что дает высокие результаты, как в процессе сотрудничества так и в конечном продукте.
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