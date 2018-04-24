Верстка и Разработка сайта с ивентами для разработчиков

HTML-версткаЗакрыт5 заявок229 просмотров
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Нужна разработка сайта - ивенты для разработчиков: Блокчейн, Робономика и и AI.ЗАДАЧИ САЙТА

Для незарегистрированного пользователя

- Получить данные о проведении мероприятий в его городе (поиск по параметрам, тегам)

- Изучить дополнительные материалы о проведенных событиях (фото, видео, презентации)

- Узнать больше о спикерах

- Получить возможность оплатить посещение мероприятия (ETH, банковской картой).

- Зарегистрироваться (предусмотреть регистрацию через web 3.0 - ETH).

Для зарегистрированного пользователя:

- Возможность заполнить профиль о себе

- Регистрироваться на мероприятия без заполнения форм

- Смотреть список посещенных мероприятий

- Возможность оплатить мероприятие (ETH, банковской картой).

Для администратора сайта:

- Иметь возможность обновлять контент на сайте

- Работать со списками зарегистрированных пользователей (фильтровать по полям, смотреть информацию, историю участия в ивентах).

- Смотреть статистику по ивентам.

REFERENCES

- Подробнее о проекте:

https://docs.google.com/document/d/1AR-Kliaj8juM7UlKEmeq8aJtbPOOb5GLCpeW6aSTM7o/edit#

- CyberEvents на Facebook:

https://www.facebook.com/blockchainmeetups/

В ОТКЛИКЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЖИТЕ

1. Стоимость разработки сайта с версткой/без верстки.

2. Технологический стек

2.1. Какую CMS будете использовать?

2.2. Какой framework будете использовать?

2.3. Какой язык программирования будете использовать?

3. Есть ли в Вашем портфолио похожие проекты?

6 лет назад
dany2aa
Даниил 
35 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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