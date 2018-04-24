Верстка и Разработка сайта с ивентами для разработчиков

Самопис. вёрстка и натяжка+ доработка самой цмс. требуется знание английского языка. http://www.itrisinajumi.lv/ Itegrate new website design (from designer drawings) and modification cms. Design [url=https://goo.gl/FJHZog]https://goo.gl/FJHZog[/url] The source will be available under the contract. Create additional two languages on the site. Extend the region ...
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Нужна разработка сайта - ивенты для разработчиков: Блокчейн, Робономика и и AI.ЗАДАЧИ САЙТА
Для незарегистрированного пользователя
- Получить данные о проведении мероприятий в его городе (поиск по параметрам, тегам)
- Изучить дополнительные материалы о проведенных событиях (фото, видео, презентации)
- Узнать больше о спикерах
- Получить возможность оплатить посещение мероприятия (ETH, банковской картой).
- Зарегистрироваться (предусмотреть регистрацию через web 3.0 - ETH).
Для зарегистрированного пользователя:
- Возможность заполнить профиль о себе
- Регистрироваться на мероприятия без заполнения форм
- Смотреть список посещенных мероприятий
- Возможность оплатить мероприятие (ETH, банковской картой).
Для администратора сайта:
- Иметь возможность обновлять контент на сайте
- Работать со списками зарегистрированных пользователей (фильтровать по полям, смотреть информацию, историю участия в ивентах).
- Смотреть статистику по ивентам.
REFERENCES
- Подробнее о проекте:
https://docs.google.com/document/d/1AR-Kliaj8juM7UlKEmeq8aJtbPOOb5GLCpeW6aSTM7o/edit#
- CyberEvents на Facebook:
https://www.facebook.com/blockchainmeetups/
В ОТКЛИКЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЖИТЕ
1. Стоимость разработки сайта с версткой/без верстки.
2. Технологический стек
2.1. Какую CMS будете использовать?
2.2. Какой framework будете использовать?
2.3. Какой язык программирования будете использовать?
3. Есть ли в Вашем портфолио похожие проекты?
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