Дизайн страниц буду представлять в виде Adobe XD файлов Верстка адаптивная Нужен опыт работы с Laravel шаблонами наличие git профиля Стоимость за главную и внутренние? Когда можете приступить?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Самопис. вёрстка и натяжка+ доработка самой цмс. требуется знание английского языка. http://www.itrisinajumi.lv/
Itegrate new website design (from designer drawings) and modification cms.
Design
The source will be available under the contract.
Create additional two languages on the site.
Extend the region of the interactive map (from Latvia to the Baltics) and Calendar.
Functionality
1. Membership profile1.1. Authentication1.2. Members list of events and CRUD1 operations1.3. List of member objects (Castles and Manor) and CRUD operations (need add access create membe
2. Administration section2.1. Members List and CRUD Operations2.2. Event List and CRUD Operations2.3. Newsletter and CRUD operations2.4. List of objects (Castles and Manor) and CRUD operations
3. Public section3.1. Basic information about the Promotion3.2. News section (Summary and separate News view)3.3. Events section (Overview of the calendar and a separate View of the event)3.4. List of Objects (Castles and Manor Houses)3.5. Separate view of the object (Castle or Manor) (full information)3.6. Interactive map section - google or openstreetmaps map with castles and manors
полное тз и доступы предоставлю исполнителю.
- Похожие заказы
- HTML-верстканет заявокЗакрыт6 лет назад
нужна верстка сайта по готовому дизайну .рассматриваю долгосрочное сотрудничество. Подробнее в лс.HTML-верстка16 заявокЗакрыт6 лет назад
Привет верстальщик :) Нужно срочно заверстать сайт Бюджет - почти даром ) Сроки 4-5 дней Всего 10 макетов Покажу исполнителюHTML-верстка31 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужно сверстать одностраничку. Подробнее в лс.Завершен6 лет назад
На сайте botplus.ru необходимо сменить готовую вёрстку и написать некоторый функционал. Сайт написан на ноде. Знать node.js, vk apl, могу и тд. Учтите придется копаться в чужом кодеHTML-верстка2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $10
Внизу статьи http://test7.moytop.by/sozdanie-sayta/7-1/nedorogoj-hosting-dlja-veb-sajta-hostinger есть [b]рекомендованные статьи[/b] https://gyazo.com/902b57c7a9f025cfa2fd0058d6dbc15c Надо чтобы выглядели вот так: http://c2y.me/rj9p - внизу, вот скрин https://gyazo.com/b4dc90d7cd390b23fa9714dc89d01c98 Всё то же самое: дата, рубрика, авто, число просмотров, заголовок и превью. В большом разрешении - их 3 штуки, ...Завершен6 лет назад
На сайте один блок стал дублироваться, необходимо исправить. http://master-uyuta.ru/ - блок этапы работыЗавершен6 лет назад
Нужно сверстать лендинг. Нужна адаптивная верстка (макет под телефоны есть) и работающая форма обратной связи.Завершен6 лет назад
Есть текущая верстка на html и js. Нужно оптимизировать под Symfony Framework, так как не встает на систему - ругается на скрипты.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нам необходимо сверстать и разработку рулетку playerunknown's battlegrounds Т3 и макет в приложение от вас жду сроки и бюджет вопросы и пожелания спасибо!HTML-верстка1 заявкаЗакрыт6 лет назад