Steam Api Нам необходимо сверстать и разработку рулетку playerunknown'

Здравствуйте. Нужна адаптивная верстка с нуля из PSD макета и посадка на CMS Wordpress. Техническое задание тут: https://cloud.mail.ru/public/5Hry/7tUoE1ydf Сроки - 3-4 дня. Цена за работу: 4000 руб. Обращаю Ваше внимание на то, что нужна вся работа целиком так как указано в ТЗ ...