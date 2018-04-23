Добавить стиль для доски обьявлений

нужна адаптивная верстка лендинга по готовому дизайну 8 блоков залить на хостинг рассматриваем сотрудничество дальнейшее в месяц по от 3-7 заказов бывает присылайте сразу цену и сроки в л/с
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта доски обьявлений
на фреймворке Laravel
добавить стиль похожий
на стиль сайта t.b4v.ru
Верстку поменять на резиновую
из 12 колонок.
Оплата по факту WMR, QIWI
Знание фреймворке Laravel желательно.
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Сделать валидную адаптивную вёрстку статейного сайта для корректного отображения на мобильных устройствах. Сайт snby точка info Учитывайте, что на сайте два меню: главное меню и меню со списком услуг. Важно сохранить корректную связку с CMS MODX Revolution 2.6.1-pl Сроки - ...HTML-верстка15 заявокЗакрыт6 лет назад
- $200
Добрый вечер. Нужно в ускоренном режиме натянуть верстку. Предоплату не делаю, очень подставляли исполнители. Оплата по -факту хоть каждые 2 часа либо через безопасную сделку. Обязательно укажите сроки! Они сжатые. Далее детали задания: Вот верстка: http://html.devcodelab.com/autoriepas/contacts.html ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Всем здравствуйте) Нужен пример кода с кроссбраузерным элементом select с изображениями в option. Важно использовать именно элемент select. Можно например его скрыть и через JS вызывать события выбора определённых элементов, а сам выбор осуществлять посредством других ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт6 лет назад
Добавить Utm Метки В Yml Файл. Yml-файл генерируется автоматически через плагин для wordpress: Market Explorer.HTML-верстканет заявокЗакрыт6 лет назад
1)Сделать адаптивную версию сайта под мобильные версии телефонов 2)Исправить поведение луча на графике, он должен появляться в левом нижнем углу и идти постепенно в верхний правый. (пример [url=https://rubli-x.com/#tab1]https://rubli-x.com/#tab1[/url] ) 3)Включить фантазию, предложить и сделать свой вариант анимации ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо сверстать html согласно макета дизайна и натянуть на CMS "Wordpress". Макеты есть для ПК-версии и мобильной. Сайт для туристической тематики. Без сложного функционала. Делати готов проговорить непосредственно с исполнителем.Завершен6 лет назад
Приветствую! нужна адаптивная верстка для интернет-магазина спортивного питания. CMS PrestaShop. Страницы https://yadi.sk/d/8VktDImF3Q7Wav Жду Ваших предложений. исполнителя выберу по критерию высокий рейтинг,отзывы = разумный ценник.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно сверстать одну страничку. + адаптив Использовать Bootstrap 4. Желательно на завтра к 12-00. Предлагайте свою цену.Завершен5 лет назад
Необходимо выполнить адаптивную верстку интернет-магазина из формата .ai. Страницы: главная, каталог, карточка товара, макеты есть для десктопа и мобильной версии, для планшета макет соответствует десктопу (уменьшается в процентном соотношении). Указывайте, пожалуйста, примерные сроки и стоимость. В первую очередь ...Завершен6 лет назад