Добавить Utm Метки В Yml Файл

нужна адаптивная верстка лендинга по готовому дизайну 8 блоков залить на хостинг рассматриваем сотрудничество дальнейшее в месяц по от 3-7 заказов бывает присылайте сразу цену и сроки в л/с
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