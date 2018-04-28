Верстка e-mail письма

$50
HTML-версткаЗавершен19 заявок298 просмотров
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Необходимо сверстать адаптивный шаблон письма

6 лет назад
Ekulin
Егор 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
alexandr13b
Александр 
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
17 часов назад
6 лет назад
$50
2 дня
Отличный исполнитель! Качество работы на высоте, по срокам тоже не подвел! Однозначно будем обращаться ещё
Понравилось работать с Егором. Все на высоте, есть тз, моментальная оплата. Всегда на связи. Буду и дальше сотрудничать и всем ре медную !
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