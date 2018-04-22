Необходимо переверстать лендинг на HTML, включая мобильную версию.

Существует лендинг (trenager.top), изначально сверстанный для обычного хостинга, но затем перенесенный на платформу лидвертекс.

Необходимо перенести лендинг, который существует на платформе leadvertex на сторонний хостинг. Задача – просто исключить элементы лидвертекс из лендинга.

Условия переноса:

1. Заказы с лендинга должны приходить на электронную почту.

2. Возможен вариант админки с управлением лендингами: так как будет много подобных лендингов на данном шаблоне, возможна реализация админки для создания этих лендингов.

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