Верстка лендинга по дизайну.

Здравствуйте, уважаемый верстальщик. Суть моего задания состоит в следующем: Вот ссылка на превью ....: [url=https://drive.google.com/open?id=1VZGw1U9LXkCXFdArTP6-QXFe_ljFs0ZM]https://drive.google.com/open?id=1VZGw1U9LXkCXFdArTP6-QXFe_ljFs0ZM[/url] Все базовые особенности функционала данного проекта я описалв ТЗ, с которым можно ознакомится по ссылке: [url=https://docs.google.com/document/d/1oKZbCcUcG36r5XHrKHHGg926fBj6E0wIlQmRtt_SUnA/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1oKZbCcUcG36r5XHrKHHGg926fBj6E0wIlQmRtt_SUnA/edit?usp=sharing[/url] а также в видео ТЗ, в котором я ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сверстать лендинг. Сроки - среда 25.04 12.00 по МСК.
Стоимость 1500-2000 руб.
Только кроссбраузерно!
Лендинг должен быть адаптирован под все типы устройств.
Скорость загрузки по https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ не менее 70.
Прикладывайте примеры работ.
Подробности обсуждаются с кандидатами.
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