Верстка лендинга по дизайну.

$30
HTML-версткаЗакрыт28 заявок316 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сверстать лендинг. Сроки - среда 25.04 12.00 по МСК.

Стоимость 1500-2000 руб.

Только кроссбраузерно!

Лендинг должен быть адаптирован под все типы устройств.

Скорость загрузки по  https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/  не менее 70.

Прикладывайте примеры работ.

Подробности обсуждаются с кандидатами.

6 лет назад
novigora
51 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Верстка интернет-магазина на CMS WP (wordpress)

    Здравствуйте, уважаемый верстальщик.   Суть моего задания состоит в следующем: Вот ссылка на превью ....: [url=https://drive.google.com/open?id=1VZGw1U9LXkCXFdArTP6-QXFe_ljFs0ZM]https://drive.google.com/open?id=1VZGw1U9LXkCXFdArTP6-QXFe_ljFs0ZM[/url]   Все базовые особенности функционала данного проекта я описалв ТЗ, с которым можно ознакомится по ссылке:  [url=https://docs.google.com/document/d/1oKZbCcUcG36r5XHrKHHGg926fBj6E0wIlQmRtt_SUnA/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1oKZbCcUcG36r5XHrKHHGg926fBj6E0wIlQmRtt_SUnA/edit?usp=sharing[/url]   а также в видео ТЗ, в котором я ...

    WordPress
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработать тему на Вордпресс

    надо сделать  доработку шаблона вордперсс, доработать Хедер и пару блоков. ссылка на документ https://docs.google.com/document/d/19C2X_sqhwEZBTGpRrB0tlJT28yP-3erfWfLgxrHhp28/edit   где описал что и как надо и т.п  если есть способность такое сделать и желание взять проект,[b] укажите[/b] [b]срок и цену[/b] за сколько ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Правка верстки

    Есть сверстанная страница, но с расхождениями с макетом. Плюс в некоторых местах очень плохой адаптив. Нужно исправить. Бюджет минимальный. По срокам ограничений нет.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Верстку блога на WordPress

    $160

    Здравствуйте друзья. Нужно сделать Верстку блога на WordPress. PSD файлы уже имеются. Подробное ТЗ я вышлю в личной переписки при выборе исполнителя.

    WordPress
    HTML-верстка28 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка на bootstrap

    На основании прототипа: https://invis.io/K7H7Q0SUHV9 сделать верстку на бутстрапе в нашем стиле: http://prntscr.com/j7zh5k добавив в прототип такие правки:  1. Добавить, если нет, эти блоки с вопросиками: http://prntscr.com/j7soq3 (Точнее блоки есть, но они пустые. Например, внутри должны быть посты из соц.сети).  2. Заменить ...

    Bootstrap
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сверстать 10 однотипных шаблонов в Ангуляр 5

    Сверстать 10 однотипных шаблонов  в Ангуляр (по  psd файлу, отличаются на 5%)  + 20 простых слайдов (см. пример шаблона в файле)  -  адаптив: автоматическое растягивание на любой размер экрана (максимум для Ретины, минимум - iPhone5), - кроссплатформенность ( Safari, Chrom,, FireFox, Яндекс,  Opera, EE) Движок ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сверстать простой макет (в3)

    $50

    Необходимо сверстать простой макет + адаптив : [list][*]планшеты[*]мобильные устройства[/list]+ форма подачи заявки --------------------- 6 блоков + 3 слайдера сроки : 3 дня - ко вторнику

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Адаптивная, валидная и кроссбраузерная верстка

    Доброго времени суток! Требуется верстальщик со знанием CSS3, HTML5, JS, JQUERY на частые проекты. В данный момент необходимо сверстать макет PSD, а также исправить недоработки прошлого верстальщика. На выходе: минимум кода CSS, HTML, JS, JQUERY. Сжатие изображений ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сверстать простой макет (в2)

    $50

    Необходимо сверстать простой макет + адаптив :[list][*]планшеты[*]мобильные устройства[/list]+ форма подачи заявки --------------------- 6 блоков + 3 слайдера сроки : 3 дня - ко вторнику

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад