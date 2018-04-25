Доработать тему на Вордпресс

HTML-версткаЗавершен10 заявок176 просмотров
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надо сделать  доработку шаблона вордперсс, доработать Хедер и пару блоков. ссылка на документ https://docs.google.com/document/d/19C2X_sqhwEZBTGpRrB0tlJT28yP-3erfWfLgxrHhp28/edit   где описал что и как надо и т.п 

если есть способность такое сделать и желание взять проект, укажите срок и цену за сколько вы готовы. там уже детали обсудим в личке

6 лет назад
badri
Вадим 
49 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
VitoMontenegro
41 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
6 лет назад
$25
1 день
Спасибо большое Виталию. Сделал буквально за несколько часов то что мне надо. Просил доработать тему на Вордпресс. Доработок в целом не много и я понимал что это не длительная работа на неделю. Но должен сказать мне часть фрилансеров ставили сроки кто неделю кто от 10 дней и при этом загибали нереальную цену. Видать расчет на то что человек вообще не понимает сложности работы и т.п поэтому чтобы оправдать дорогую через чур завышенную цену ставили большой срок исполнения. В общем просто мошейники. Виталий сразу обозначил реальные сроки в несколько часов и все сделал. Более того был всегда на связи мы пообщались голосом по скайпу на следующий день он так же внес дополнительные исправления. Я уже не первый раз обращаюсь к фрилансерам чтобы сделать себе сайт или доработать существующий и всегда одни и те же проблемы, много развода и обмана по срокам и цене и самому исполнению. За все мое время Виталий оказался лучшим исполнителем. Правда от души большое вам спасибо! Всем рекомендую Виталия, если у вас проблема по его профилю то смело обращайтесь, вы получите реальные сроки и реальную цену.
Вадим, спасибо за сотрудничество! Очень приятно с вами работать. Исполнителям - очень рекомендую Вадима, как заказчика. Очень грамотное и четко изложенное техническое задание, грамотные корректировки в процессе и оперативность в плане обратной связи. Не работа - удовольствие!)) По оплате - все быстро и в оговоренном заранее объеме. В общем, если искать комфортный заказ, то обращайтесь к Вадиму, рекомендую!
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