Спасибо большое Виталию. Сделал буквально за несколько часов то что мне надо. Просил доработать тему на Вордпресс. Доработок в целом не много и я понимал что это не длительная работа на неделю. Но должен сказать мне часть фрилансеров ставили сроки кто неделю кто от 10 дней и при этом загибали нереальную цену. Видать расчет на то что человек вообще не понимает сложности работы и т.п поэтому чтобы оправдать дорогую через чур завышенную цену ставили большой срок исполнения. В общем просто мошейники. Виталий сразу обозначил реальные сроки в несколько часов и все сделал. Более того был всегда на связи мы пообщались голосом по скайпу на следующий день он так же внес дополнительные исправления. Я уже не первый раз обращаюсь к фрилансерам чтобы сделать себе сайт или доработать существующий и всегда одни и те же проблемы, много развода и обмана по срокам и цене и самому исполнению. За все мое время Виталий оказался лучшим исполнителем. Правда от души большое вам спасибо! Всем рекомендую Виталия, если у вас проблема по его профилю то смело обращайтесь, вы получите реальные сроки и реальную цену.