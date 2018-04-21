Верстку блога на WordPress

$160
HTML-версткаЗакрыт28 заявок228 просмотров
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Здравствуйте друзья. Нужно сделать Верстку блога на WordPress. PSD файлы уже имеются.

Подробное ТЗ я вышлю в личной переписки при выборе исполнителя.  

WordPress
6 лет назад
sven456
67 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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