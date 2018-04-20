Сверстать 10 однотипных шаблонов в Ангуляр 5

HTML-версткаЗакрыт1 заявка138 просмотров
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Сверстать 10 однотипных шаблонов  в Ангуляр (по  psd файлу, отличаются на 5%)  + 20 простых слайдов

(см. пример шаблона в файле)

 -  адаптив: автоматическое растягивание на любой размер экрана (максимум для Ретины, минимум - iPhone5),

- кроссплатформенность ( Safari, Chrom,, FireFox, Яндекс,  Opera, EE)

Движок Ангуляр 5

Опыт от 5 лет

Обязательно портфолио на на верстке на  Ангуляр

Оплата поэтапная

По договору (все налоги оплачиваем мы)

Срок 1-2 недели.

Укажите скайп, примерную стоимость (без этих ответов не рассматриваем).

6 лет назад
nae
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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