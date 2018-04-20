Сверстать 10 однотипных шаблонов в Ангуляр 5

Необходимо сделать аккуратный и презентабельный промо-сайт для веб-сервиса. Украсить кое-где приятными анимациями (без фанатизма, но и не предельно просто – небольшой wow-эффект (на обывателя) желателен). По срокам не торопимся. Макеты предоставляю, но возможно, у вас возникнет ...