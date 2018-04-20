Сверстать 10 однотипных шаблонов в Ангуляр 5

Необходимо сверстать простой макет + адаптив : [list][*]планшеты[*]мобильные устройства[/list]+ форма подачи заявки --------------------- 6 блоков + 3 слайдера сроки : 3 дня - ко вторнику
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сверстать 10 однотипных шаблонов в Ангуляр (по psd файлу, отличаются на 5%) + 20 простых слайдов
(см. пример шаблона в файле)
- адаптив: автоматическое растягивание на любой размер экрана (максимум для Ретины, минимум - iPhone5),
- кроссплатформенность ( Safari, Chrom,, FireFox, Яндекс, Opera, EE)
Движок Ангуляр 5
Опыт от 5 лет
Обязательно портфолио на на верстке на Ангуляр
Оплата поэтапная
По договору (все налоги оплачиваем мы)
Срок 1-2 недели.
Укажите скайп, примерную стоимость (без этих ответов не рассматриваем).
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