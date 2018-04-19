Одностраничный сайт на основе PSD макета

HTML-версткаЗакрыт5 заявок141 просмотр
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Необходимо сделать аккуратный и презентабельный промо-сайт для веб-сервиса.

Украсить кое-где приятными анимациями (без фанатизма, но и не предельно просто – небольшой wow-эффект (на обывателя) желателен).

По срокам не торопимся.

Макеты предоставляю, но возможно, у вас возникнет острое желание что-то перерисовать, изменить – предлагайте.

Прикрепляю во вложении более подробное задание (без макетов в psd, возможно, оно не очень информативно будет, макеты не влезают).

6 лет назад
bondyuel
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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