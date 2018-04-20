Подправить 2 лэндинга

$20
HTML-версткаЗавершен6 заявок197 просмотров
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Здравствуйте!

Необходимо поправить два простых мобильных лэндинга, чтобы они нормально смотрелись на простых смартфонах.

Может быть сделать чуть покрасивей.

Пример одного из лэндингов:

http://top-shopper.biz/nutrilash_id/

Архивы с html дам.

Приблизительный бюджет - 20$.

Если все получится отлично - то буду рад постоянному сотрудничеству.

6 лет назад
zloixxx
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
VladKaida
26 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
24 дня назад
6 лет назад
$20
1 день
Сделал буквально за 2 часа. Все качественно, как я и хотел. Рекомендую.
Отличный заказчик! Четкая постановка задачи, и оплата в срок. Приятно было работать.
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