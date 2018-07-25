Владислав Кайда VladKaidaVladKaida
27 летУкраина/Николаев
8 лет на фриланс-бирже
Был
10 дней назад
Front-end
Контакты:
Skype - vladjobs
Telegram - @Vlad_Kaida
Email - [email protected]
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$110
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$110
9 баллов
4 года назад
Владислав всегда был на связи. Готов созвониться и пройтись голосом по сложным моментам. Качество верстки хорошее, но мелкие огрехи встречаются.
Ответный отзыв
Никита один из заказчиков с которым очень приятно работать, потому как изначально уже знает что хочет на выходе - очень качественно составленное ТЗ. Каждый день на связи, без замедлений отвечает, оплату произвёл незамедлительно. Рекомендую!
$365
10 баллов
4 года назад
Владислав опытный и ответственный специалист высокого уровня! Верстка выполнена на высшем техническом уровне и в указанные сроки. Все вопросы решались оперативно и профессионально. У меня как у заказчика в процессе возникали новые идеи, да и Владислав, предлагал улучшения, это позволило в процессе разработки сделать лучше, чем изначально задумывалось. Взаимодействие с Владиславом было комфортным: оперативная обратная связь и своевременные дополнительные вопросы с его стороны помогли избежать многих недоразумений. Можно смело с ним работать, я остался доволен.
Ответный отзыв
Сотрудничество проходило в непринужденной и комфортной обстановке. Все рабочие моменты были на высшем уровне. Очень рад, что мне представилась возможность реализовать столь интересный проект. Очень порядочный заказчик. Рекомендую!
$150
10 баллов
4 года назад
Огромное спасибо Владиславу что откликнулся и помог реализовать адаптивный дизайн на сайте. Владислав реализовал полностью адаптивный дизайн раньше оговоренных сроков, что очень сильно порадовало. Так же, все правки в ходе работы были учтены и доработаны в режиме онлайн, что очень радует. В целом очень доволен что нашел данного специалиста с которым комфортно вести разговор, который учитывает все пожелания клиентов, дает советы и делает все на совесть! Рекомендую обращаться к Владиславу, не пожалеете!
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен. Рекомендую!!!
$1000
10 баллов
4 года назад
Влад работает быстро и качественно. При этом не просто берет и исполняет задание, а дает свои рекомендации по улучшению. Внимателен к деталям, приятен в общении. Буду продолжать с ним работать.
Ответный отзыв
Николай, отличный заказчик. Все на высшем уровне: Коммуникация, Постановка задачи, Оплата. Всем рекомендую данного заказчика. Спасибо за проект)
$20
10 баллов
5 лет назад
Все супер!
Ответный отзыв
Было приятно поработать, Максим отличный заказчик. Рекомендую!
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13 отзывов
$18/час
от $100от 1 дня
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