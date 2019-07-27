openfield149

Юрий Руденко openfield149

 
34 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

VladKaida
28 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$150
10 баллов
6 лет назад
Доработка адаптивного дизайна на OpenCart
Opencart
Сотрудничеством доволен. Рекомендую!!!
Огромное спасибо Владиславу что откликнулся и помог реализовать адаптивный дизайн на сайте. Владислав реализовал полностью адаптивный дизайн раньше оговоренных сроков, что очень сильно порадовало. Так же, все правки в ходе работы были учтены и доработаны в режиме онлайн, что очень радует. В целом очень доволен что нашел данного специалиста с которым комфортно вести разговор, который учитывает все пожелания клиентов, дает советы и делает все на совесть! Рекомендую обращаться к Владиславу, не пожалеете!
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