openfield149

Огромное спасибо Владиславу что откликнулся и помог реализовать адаптивный дизайн на сайте.
Владислав реализовал полностью адаптивный дизайн раньше оговоренных сроков, что очень сильно порадовало.
Так же, все правки в ходе работы были учтены и доработаны в режиме онлайн, что очень радует.
В целом очень доволен что нашел данного специалиста с которым комфортно вести разговор, который учитывает все пожелания клиентов, дает советы и делает все на совесть!
Рекомендую обращаться к Владиславу, не пожалеете!