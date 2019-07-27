Доработка адаптивного дизайна на OpenCart

$175
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен1 заявка127 просмотров

Требуется реализовать адаптивный дизайн под различные устройства для сайта на движке OpenCart.

Opencart
6 лет назад
openfield149
34 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

VladKaida
28 лет
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$150
2 дня
Escrow
Огромное спасибо Владиславу что откликнулся и помог реализовать адаптивный дизайн на сайте. Владислав реализовал полностью адаптивный дизайн раньше оговоренных сроков, что очень сильно порадовало. Так же, все правки в ходе работы были учтены и доработаны в режиме онлайн, что очень радует. В целом очень доволен что нашел данного специалиста с которым комфортно вести разговор, который учитывает все пожелания клиентов, дает советы и делает все на совесть! Рекомендую обращаться к Владиславу, не пожалеете!
Сотрудничеством доволен. Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

VladKaida
28 лет
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад