Добрый день! Необходимо составить подробное ТЗ для разработки автоматизированной системы онлайн поиска-бронирования-покупки пакетного тура. ТЗ для веб разработчика со схемами страниц: 1. Главная 2. Горящие туры (Рекомендуемые, Раннее бронирование, до 300 евро, туры ...
Доработка адаптивного дизайна на OpenCart
Требуется реализовать адаптивный дизайн под различные устройства для сайта на движке OpenCart.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины5 заявокЗакрыт6 лет назад
В наличии два прайса, количество товаров в районе 20тыс, нужно их залить на сайт ygs.com.ua, чтобы структура была как здесь: pulsepad.com.ua, товар выгружен с этого же сайта.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужна команда разработчика для создания Android и iOS приложений вместе с Интернет магазином. Нужны команды от создания дизайна проектов и до выполнения полностью рабочей системы. Интернет магазин должен быть с интегрированной оплатой Узбекского payment processing ...Интернет-магазины9 заявокЗакрыт6 лет назад
Eсть сайт на юми цмс street-look .ru/, нужно перенести этот шаблон на другой домен (тариф наш позволяет иметь много сайтов в админке) + переделать дизайн некоторых страниц, добавить блоки: Главная, каталог, карточка товара ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется калькулятор на сайт интернет магазина строительных материалов. Пример: https://soundguard.ru/zvukoizolyaciya/shumoizolyaciya-potolka/zvukoizolyaciya-potolka/ Пример: https://acoustic.plus/solution/zvukoizolyatsiya-pola-plavayushchaya-styazhka/sistema-zvukoizolyatsii-pola-plavayushchaya-styazhka-premium/ Основные функции данного калькулятора: поле ввода площади м2 показ (с изображениями) и ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт6 лет назад
Schema Все с кем довелось общаться ранее имеют отрывочные знания, что-то знают, что-то нет. Поэтому нужен профи в этом деле. Интернет-магазин. Микроразметка должна быть валидна и в яндексе и в гугле. ...Закрыт6 лет назад
Добрый день! Есть сильно переделанный Opencart. Надо сделать XML и механизм его получения, чтобы клиенты компании могли автоматически обновлять у себя цены и товарный ассортимент. Более 10000 товаров. сложная структура категорий. ...Закрыт6 лет назад
Приветствую на сайт dverkiplus.ru Версия ocStore 2.3.0.2.3 Нужно добавить функцию чтобы при выборе цвета менялась картинка в карточке товара. Кто готов взяться прошу написать цену и свои контакты.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Задача – упростить оформление заказа через корзину на opencart 3.Интернет-магазины9 заявокЗакрыт6 лет назад
Для сайта netbusi.ru сделать модификации в шаблоне, описанные в прикрепленных файлах. Файл ТЗ описывает весь набор задач, а ТЗ 2 - укороченный - только для шапки.Закрыт6 лет назад