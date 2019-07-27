Развернутое ТЗ для сайта поиска-бронирования туров

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Закрыт5 заявок181 просмотр

Добрый день!

Необходимо составить подробное ТЗ для разработки автоматизированной системы онлайн поиска-бронирования-покупки пакетного тура.

ТЗ для веб разработчика со схемами страниц:

1.      Главная

2.      Горящие туры (Рекомендуемые, Раннее бронирование, до 300 евро, туры по странам, авиа туры, автобусные туры)

3.      О компании

4.      Контакты

5.      Помощь

6.      Страница тура

7.      Оформление заказа

8.      Страница регистрации/входа

9.      Личный кабинет

Прототипы - сайты misto.travel и farvater.travel

Примеры подобных ТЗ в прикрепленных файлах.

Прошу сразу указывать сроки и цену.

6 лет назад
svzem
52 года
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

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