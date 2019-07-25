Сделать API и структуру XML выгрузки для интернета-магазина

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Закрыт4 заявки141 просмотр

Добрый день!

Есть сильно переделанный Opencart. Надо сделать XML и механизм его получения, чтобы клиенты компании могли автоматически обновлять у себя цены и товарный ассортимент. Более 10000 товаров. сложная структура категорий.

Интересуют специалисты только с опытом решения подобных задач.

Стоимость работы определим после обсуждения задачи.

Opencart
6 лет назад
vlad333
46 лет
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

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