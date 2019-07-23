Разработка интернет магазина, SEO оптимизация, контекстная реклама

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Закрыт22 заявки205 просмотров

Ищу специалистов, которые помогут с интернет продажами косметических товаров собственного производства.

Необходимо разработать интернет магазин, на 30-40 товаров  (помады, тушь, парфюмерия). Необходим сильный дизайн и SEO оптимизаця.

Раскрутка необходима по всей Украине. А так-же запуск и поддержание + аналитика контекстной рекламы.

Есть бюджет, и желание начать в самое ближайшее время. Необходим спец, а лучше команда спецов

Пишите, отвечу на все интересующие вопросы.

А так-же предлагайте примерные цены и сроки.

6 лет назад
borz457
32 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

FerrisBuller
Артем 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад
$1000
60 дней
Escrow

Заявки фрилансеров

FerrisBuller
Артем 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад