Описание меховых изделий для интернет магазина

Фото меховых изделий ( тапочки, сидушки, шкуры, жилеты и т. д.) размещенных в интернет магазине, нужно художественно описать. Так что бы покупатель захотел это изделие купить. Описание может быть одно для одной группы товара. Разный товар группируется по разному- по отделки, по цветам. Корректировки будем давать. Мы производители своего товар. Интернет магазин только формируется и заполняется. Примерные образцы фото в прикреплённых файлах.