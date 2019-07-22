Написание CRM системы для магазинов строй материалов

$700
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт4 заявки187 просмотров

Требуется создать онлайн бухгалтерию для сети из нескольких строительных магазинов с возможностью клиентов просматривать свои заказы и ведения учета оплат.

Для этого требуется сделать:

  • учет перемещения товаров со склада в розничные точки
  • учет финансовых операций между контрагентами
  • каталог товаров по группам
  • личные кабинеты клиентов (возможность просмотра и в дальнейшем заказав товаров в корзину, БЕЗ возможности оплаты онлайн)
  • уведомления на почту о изменениях клиентов (отгрузка товара, изменения статуса заказа, оплаты)
  • экспорт разного рода отчетов (оборот по точке, график цен по каждой позиции, группе товаров, отчет по клиентам, рентабельность и т д и т п)
6 лет назад
wvitalik
Виталий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров