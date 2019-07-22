Парсинг товаров в интернет-магазин битрикс

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Закрыт5 заявок299 просмотров

Добрый день! 

Есть файлы от поставщиков и интернет-магазин на битриксе. 

Хотим быстро добавить товар в магазин. 

В заявке укажите сроки и стоимость, а так же вопросы если такие возникнут

6 лет назад
prof2007
Наталия 
40 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров