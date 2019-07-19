Разработка сайта на Joomla

Имеется готовый дизайн сайта в PSD.

Задача - сверстать это всё и посадить на Joomla, чтобы на выходе получился готовый сайт на данной платформе, который можно полноценно заполнять.

Подробное описание пришлю.

Если коротко: сайт представляет собой интернет-магазин, НО без корзины, вместо корзины формы заказа (что-то вроде купить в 1 клик), которые должны падать на почту админу и фиксироваться в админке Joomla. В каталоге также будет настраиваемый фильтр. В принципе, из значимых деталей это всё. Остальное - текстовые страницы просто и пара слайдеров на Главной.