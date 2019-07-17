Доработать сайт (БИТРИКС)

Сайт http://parkett.tmweb.ru/ код оставляет желать лучшего)

1) При клике на "Добавить в корзину" происходит переход в корзину, а нужно чтобы всплывала модалка стандартная.

2) На странице товара "Сопутствующие товары" не настроены видимо

3) В каталоге. Фильтры должны быть раскрыты, если там в каком-то более 7 свойств, то идет скрол http://prntscr.com/oc39yf

4) Кнопка "Показать" и результаты http://prntscr.com/oc3b1m должна быть не внизу, а рядом с выбранным значением справа, либо при выборе свойства сразу показывать результаты. Также при фильтрации по свойствам, неактуальные свойства должны быть неактивными и серым цветом. Пример http://prntscr.com/oc3duc

5) "Обратный звонок" в шапке и футере настроить

6) На Главке с логотипов брендов сделать ссылки http://prntscr.com/oc3fs4

7) ПОИСК настроить. Хотя он вроде работает, надо стили поправиь

9) Обработка торговых предложений и калькулятор в карточке товара

10) Настроить три версии страницы товара (сейчас настроена со всеми):

- без калькулятора

- без "Запас на подрезку" (только у паркета и ламината) http://prntscr.com/oc2ffu

11) Структура брендов и коллекций (настройка структуры) и вывод

12) http://prntscr.com/ogg0sr Всплывающая корзинка, там должны быть товары. Верстка есть

13) Купить в 1 клик - в карточке товара настроить http://prntscr.com/ogg164

14) В каталоге поправить верстку, карточки товаров узкие слишком.

Верстка всего сайта есть отдельно.