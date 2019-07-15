Здравствуйте. Необходима доработка сайта на OcStore 2.3 с нестандартным шаблоном (пример: http://persona.oc-mod.ru). Задачи: 1. На сайте имеется фильтр аналогичный этому http://persona.oc-mod.ru/volosi/uhod_za_volosami/shampuni/ Фильтрация осуществляется по стоимости и по дополнительным атрибутам товаров (отдельные свойства). Например: ...
Подключить Мой Склад на ИМ Битрикс
ТЗ, что хотим видеть на сайте:
Цены на сайте онлайн (в наличии)
1. Обработка прайс листов поставщиков (по артикулам, штрих кодам)
2. Загрузка товарных остатков поставщиков (по артикулам, штрих кодам)
3. Интеграция товарных остатков нашего склада и товарных остатков поставщиков
4. Выгрузка на сайт позиций по товарным остатком (товар в наличии)
Обработка заказов.
1.Формирование бланка заказа поставщику -по дате и времени (по прайс листам)
2.Снятие товара с основного склада и постановка этих позиций в заказ (автомотически)
3.Если позиций нет на складе перенести в блак заказа поставщику (программно)
4.Держать минимальный остаток товара на нашем складе
5.Ручной выбор пересекающихся позиций у поставщиков и автоматический выбор по цене сайт
Товарный учет.
1.Загрузка накладных поставщиков (приход) в ТСД для приемки
2.Приемка товара по накладной через ТСД( артукул, штрих код, наименнование)
3.Перемещение заказов для сборки в ТСД (сортировка по курьерам)
4.Распределение принятого товара по накладным и на склад (программно автомотически) через ТСД
5.Сборка заказов через ТСД (артикул, штрих код) – по накладным (сборочные листы по курьерам ТСД)
6.При сборке ТСД должны учитывать сроки годности товара и выбирать с наимейшим сроком годности
7.Печать наклеек с информацией заказа для курьера (адрес телефон номер заказа)
Логистика.
1.Формирование маршрутных листов для курьера
2.Загрузка заказов и маршрутного листа в онлайн кассу курьера (эватор)
3.После доставки заказа курьером клиенту из кассы должен меняться статус заказа на доставлен и в системе он тоже должен меняться и начислятся бонусы
Система информирования
1.SMS информирование клиента о дате доставке, номер заказа, сумма заказа, номер курьера (отправка в автоматическом режиме после сборки заказа)
2. При заказе выбор для клиента о доставке sms или звонок оператора (в корзине при оформлении заказа добавить 2 графы уведомить о доставке sms или звонок оператора)
Указывайте, пожалуйста, скайптелеграм.
Стоимость и срок.
Заявки фрилансеров
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