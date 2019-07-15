Подключить Мой Склад на ИМ Битрикс

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Закрытнет заявок166 просмотров

ТЗ, что хотим видеть на сайте: 

Цены на сайте онлайн (в наличии) 

1. Обработка прайс листов поставщиков (по артикулам, штрих кодам)   

2. Загрузка товарных остатков поставщиков (по артикулам, штрих кодам)    

3. Интеграция товарных остатков нашего склада и товарных остатков поставщиков   

4. Выгрузка на сайт позиций по товарным остатком (товар в наличии)        

Обработка заказов. 

1.Формирование бланка заказа поставщику -по дате и времени (по прайс листам)  

2.Снятие товара с основного склада и постановка этих позиций в заказ (автомотически)   

3.Если позиций нет на складе перенести в блак заказа поставщику (программно)   

4.Держать минимальный остаток товара на нашем складе   

5.Ручной выбор пересекающихся позиций у поставщиков и автоматический выбор по цене сайт          

Товарный учет. 

1.Загрузка накладных поставщиков (приход) в ТСД для приемки   

2.Приемка товара по накладной через ТСД( артукул, штрих код, наименнование)   

3.Перемещение заказов для сборки в ТСД (сортировка по курьерам)   

4.Распределение принятого товара по накладным и на склад (программно автомотически) через ТСД   

5.Сборка заказов через ТСД (артикул, штрих код) – по накладным (сборочные листы по курьерам ТСД)   

6.При сборке ТСД должны учитывать сроки годности товара и выбирать с наимейшим сроком годности   

7.Печать наклеек с информацией заказа для курьера (адрес телефон номер заказа)    

        

Логистика. 

1.Формирование маршрутных листов для курьера  

2.Загрузка заказов и маршрутного листа в онлайн кассу курьера (эватор)   

3.После доставки заказа курьером клиенту из кассы должен меняться статус заказа на доставлен и в системе он тоже должен меняться и начислятся бонусы        

Система  информирования 

1.SMS информирование клиента о дате доставке, номер заказа, сумма заказа, номер курьера (отправка в автоматическом режиме после сборки заказа) 

2. При заказе выбор для клиента о доставке sms или звонок оператора (в корзине при оформлении заказа добавить 2 графы уведомить о доставке sms или звонок оператора) 

Указывайте, пожалуйста, скайптелеграм. 

Стоимость и срок.

6 лет назад
kopenko
35 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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