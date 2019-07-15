Подключить Мой Склад на ИМ Битрикс

ТЗ, что хотим видеть на сайте:

Цены на сайте онлайн (в наличии)

1. Обработка прайс листов поставщиков (по артикулам, штрих кодам)

2. Загрузка товарных остатков поставщиков (по артикулам, штрих кодам)

3. Интеграция товарных остатков нашего склада и товарных остатков поставщиков

4. Выгрузка на сайт позиций по товарным остатком (товар в наличии)

Обработка заказов.

1.Формирование бланка заказа поставщику -по дате и времени (по прайс листам)

2.Снятие товара с основного склада и постановка этих позиций в заказ (автомотически)

3.Если позиций нет на складе перенести в блак заказа поставщику (программно)

4.Держать минимальный остаток товара на нашем складе

5.Ручной выбор пересекающихся позиций у поставщиков и автоматический выбор по цене сайт

Товарный учет.

1.Загрузка накладных поставщиков (приход) в ТСД для приемки

2.Приемка товара по накладной через ТСД( артукул, штрих код, наименнование)

3.Перемещение заказов для сборки в ТСД (сортировка по курьерам)

4.Распределение принятого товара по накладным и на склад (программно автомотически) через ТСД

5.Сборка заказов через ТСД (артикул, штрих код) – по накладным (сборочные листы по курьерам ТСД)

6.При сборке ТСД должны учитывать сроки годности товара и выбирать с наимейшим сроком годности

7.Печать наклеек с информацией заказа для курьера (адрес телефон номер заказа)

Логистика.

1.Формирование маршрутных листов для курьера

2.Загрузка заказов и маршрутного листа в онлайн кассу курьера (эватор)

3.После доставки заказа курьером клиенту из кассы должен меняться статус заказа на доставлен и в системе он тоже должен меняться и начислятся бонусы

Система информирования

1.SMS информирование клиента о дате доставке, номер заказа, сумма заказа, номер курьера (отправка в автоматическом режиме после сборки заказа)

2. При заказе выбор для клиента о доставке sms или звонок оператора (в корзине при оформлении заказа добавить 2 графы уведомить о доставке sms или звонок оператора)

Указывайте, пожалуйста, скайптелеграм.

Стоимость и срок.