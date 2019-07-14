Дизайн Интернет магазина

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт13 заявок231 просмотр

Требуется нарисовать дизайн интернет магазина, в светлых тонах с блоками товара и карточкой товара. Просьба писать тем у кого есть опыт

6 лет назад
ruviz
Алина 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров