Программист opencart Version 2.3.0.2 (rs.7) для доработки сайта

Ищу программиста для доработки интернет магазина на opencart Version 2.3.0.2 (rs.7)

Задача 1

Внесение цен на товар без использования конвертера валют,цена за товар(опцию/размер/выбороформления) во всех валютах выставляется вручную(грн, долл США, евро).

Например:

Товар1 – Опция 8, стоит 100 грн, 50 USD, 60 Евро,

Товар 2 – Опция2, стоит 10 грн, 100 USD, 90 Евро.

Нет никакой привязки к курсу, все цены выставляются наусмотрение администратора, фиксированные.

Получается, что во вкладке "Данные" должны быть 3поля(грн, долл США, евро):

Цена - указывается в грн привязана к гривневому курсу

Цена в долларах - привязана к долларовой валюте

Цена в евро - привязана к евро валюте

Задача 2

На странице товара сделать изменения согласно скрина.

Заменить слово «В наличии: Есть в наличии» на Готовность кпечати в количестве: 22 шт. (количество берётся из остатков по каждой опции)

Английский:Ready to print: 22 pcs.

Українська:Готовність до друку у кількості: 22 шт.