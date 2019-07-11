магазин мягкой мебели
Доработать сайт на HostCMS (Дизайн + разработка)
Требуется разработчик с навыками дизайнера, либо связка разраб + дизайнер, либо недорогая веб-студия.
Доработать сайт http://zavodsibir.ru (CMS - HostCMS)
На сайте есть основные разделы:
Входные двери http://zavodsibir.ru/catalog/vhodnye-dveri-siberia/
Межкомнатные двери http://zavodsibir.ru/catalog/mezhkomnatnye-dveri/
Нужно переработать внешний вид и внутреннюю структуру этих разделов.
За основу берем разделы с сайта, соответственно:
Входные https://www.gigant-dveri.ru/collection/dveri-vhodnye
Межкомнатные https://www.gigant-dveri.ru/collection/dveri-mezhkomnatnye
Взять за основу НЕ равно полностью скопировать.
НО! Карточки товаров потом будут парсится в том числе и с этого сайта.
Теперь по порядку:
1. Слева фильтры, берем за основу все пункты.
2. Карточка товара:
- Артикул
- Фото
- Логотип производителя
- Круглые иконки справа на фото
- Остаток на складе
- Название
- Цена (со скидкой + экономия)
- Иконки (Взламостойкость, Теплоизоляция, Шумоизоляция, Коэффициент качества)
- Добавить в сравнение
Важно! Дизайн карточки должен отличаться от оригинала.
3. Страница товара.
За основу берем так же страницы:
https://www.gigant-dveri.ru/collection/dveri-vhodnye/product/dver-vhodnaya-kayzer-e40m-1-zamok-03-mm-metall-molotokmed
https://www.gigant-dveri.ru/collection/dveri-mezhkomnatnye/product/dver-porte-line-l-26-steklo-matovoe-tsvet-yasen-3d-osteklennaya
Функционал "Похожие по дизайну", так же нужен.
Важно! Дизайн должен отличаться от оригинала.
4. Формирование SEO-страниц.
Реализовать возможность формирования SEO-страниц на основе фильтров и комбинации фильтров.
На данных страницах должна быть возможность :
- Прописать уникальные SEO Title + Description
- Написать заголовок H1
- Описание внизу под товарами
5. Исправить функционал форматирования изображения на карточке товаров
Нужно чтобы изображение автоматически форматировалось и подгонялось под заданный размер. Возможно сейчас просто ошибка в верстке. Приходится в фотошопе подгонять фотографии дверей.
Вопрос по цене и срокам.
Приоритет тем кто сделаем быстрее и дешевле)
Если вы без опыта - просьба не беспокоить.
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