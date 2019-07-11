Доработать сайт на HostCMS (Дизайн + разработка)

Требуется разработчик с навыками дизайнера, либо связка разраб + дизайнер, либо недорогая веб-студия.

Доработать сайт http://zavodsibir.ru (CMS - HostCMS)

На сайте есть основные разделы:

Входные двери http://zavodsibir.ru/catalog/vhodnye-dveri-siberia/

Межкомнатные двери http://zavodsibir.ru/catalog/mezhkomnatnye-dveri/

Нужно переработать внешний вид и внутреннюю структуру этих разделов.

За основу берем разделы с сайта, соответственно:

Входные https://www.gigant-dveri.ru/collection/dveri-vhodnye

Межкомнатные https://www.gigant-dveri.ru/collection/dveri-mezhkomnatnye

Взять за основу НЕ равно полностью скопировать.

НО! Карточки товаров потом будут парсится в том числе и с этого сайта.

Теперь по порядку:

1. Слева фильтры, берем за основу все пункты.

2. Карточка товара:

- Артикул

- Фото

- Логотип производителя

- Круглые иконки справа на фото

- Остаток на складе

- Название

- Цена (со скидкой + экономия)

- Иконки (Взламостойкость, Теплоизоляция, Шумоизоляция, Коэффициент качества)

- Добавить в сравнение

Важно! Дизайн карточки должен отличаться от оригинала.

3. Страница товара.

За основу берем так же страницы:

https://www.gigant-dveri.ru/collection/dveri-vhodnye/product/dver-vhodnaya-kayzer-e40m-1-zamok-03-mm-metall-molotokmed

https://www.gigant-dveri.ru/collection/dveri-mezhkomnatnye/product/dver-porte-line-l-26-steklo-matovoe-tsvet-yasen-3d-osteklennaya

Функционал "Похожие по дизайну", так же нужен.

Важно! Дизайн должен отличаться от оригинала.

4. Формирование SEO-страниц.

Реализовать возможность формирования SEO-страниц на основе фильтров и комбинации фильтров.

На данных страницах должна быть возможность :

- Прописать уникальные SEO Title + Description

- Написать заголовок H1

- Описание внизу под товарами

5. Исправить функционал форматирования изображения на карточке товаров

Нужно чтобы изображение автоматически форматировалось и подгонялось под заданный размер. Возможно сейчас просто ошибка в верстке. Приходится в фотошопе подгонять фотографии дверей.

Вопрос по цене и срокам.

Приоритет тем кто сделаем быстрее и дешевле)

Если вы без опыта - просьба не беспокоить.