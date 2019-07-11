Сайт на простейшей CMS (без бд, файлы php), http. пример интернет-магзина: http://f0178811.xsph.ru/ + есть простые информационные сайты на ней же (без каталога), - нужно интегрировать Приём Платежей. От Вас рассмотреть и ...
Правки PrestaShop
Добрый день! Нужны правки для ИМ на prestashop
Так же требуется ускорение работы сайта.
Настройка CDN
Настройка второго ИМ и платежных средств.
Оплата поэтапно. Пишите скайп для связи.
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