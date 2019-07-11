Доброго времени суток Есть сайт на shop script 7 Нужно чтобы при заходе в корзину ,за посетителем фиксировалось время и шел счетчик обратного отсчета При этом в корзину ...
CSS на страницах opencart 2.3
Доброго времени суток. Нужно переделать отображение товара в мобильной версии на странице категорий, брендов, акций, в сопутствующих товарах и в карточке товара отображение позиций с одинарного на двойное. Пример на фото.
Сайт dilerok.com.ua
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