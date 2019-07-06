Подарок в корзине с таймером

Доброго времени суток

Есть сайт на shop script 7

Нужно чтобы при заходе в корзину ,за посетителем фиксировалось время и шел счетчик обратного отсчета

При этом в корзину добавлялся 1 товар c нулевой ценой.

Название товара + фото товара + счетчик отображался во всех этапах оформления заказа в checkout

По истечению счетчика, товар с корзины удалялся.