Сделать копию сайта

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Закрыт15 заявок389 просмотров

Нужно сделать копию сайта, немного изменить дизайн, а так разделы, тексты все нужно сделать как на примере

https://whitemandarins.com/

Пишите на какой движок можете перенести, какая цена и сроки

6 лет назад
priest2017
Дмитрий 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 минут назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров