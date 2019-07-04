http://kumdang-2.kz Сайт-магазин сей час на Joomla. Требуется перенести сайт OpenCart шаблон предложите сами что бы обеспечивалось: 0. Версию OpenCart самую стабильную и имеющую больше бесплатных модулей и плагинов. ...
Сделать копию сайта
Нужно сделать копию сайта, немного изменить дизайн, а так разделы, тексты все нужно сделать как на примере
Пишите на какой движок можете перенести, какая цена и сроки
Заявки фрилансеров
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