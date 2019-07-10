Периодически требуются разные работы с сайтом (интернет-магазин Bitrix) – верстка, программирование, правка кода и пр. Нужен специалист, который будет этим заниматься.
Требуется перенести сайт на OpenCart
Сайт-магазин сей час на Joomla. Требуется перенести сайт OpenCart шаблон предложите сами что бы обеспечивалось:
0. Версию OpenCart самую стабильную и имеющую больше бесплатных модулей и плагинов.
1. Очень быстрая загрузка как на ПК так и на Мобильном.
2. SEO настройки были понятными и простыми (не программисту)
3. Настройка отзывов и оценок и рейтинг в поисковых системах (звездочки под названием сайта в поисковых системах) отзывы я дам вам сам.
4. Шаблон фронт-энда должен быть простым и понятным, без наворотов и сложностей.
5. Полностью и без потерь трафика перенести сайт на https - дешево и сердито. Сертификат предложить самый дешевый.
6. Что бы на https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru был максимально оптимизированный сайт. Ни каких модулей с вращалками и понтами не нужно. Статично, оптимизированный css, сжатый код, оптимизированные картинки с внятными названиями на латинице с альтами и описанием под SEO.
7. Максимально проинструктировать Меня со всеми моментами по управлению и SEO оптимизации.
8. Перенос означает перенос картинок с оптимизацией по размеру шаблона и объемом для оптимальной загрузки. Перенос всего текста со ссылками.
9. Вытащить со старого сайта структуру сайта и согласовать со мной его новый вид.
10. Добавлять модули и плагины только самые необходимые, обсуждать будем каждую, что и зачем.
11. На данный момент не рассматриваю на сайте принимать платежи. Процесс покупки с корзины должен заканчиваться получением данных покупателя типа ИМЯ, телефон, емайл, адрес доставки и получением клиентом на почту детали своего заказа в виде формы.
12. Ecть проблема с www , нужно решить это.
Не предлагайте мне решения на VDS и VPS, не рассматриваю.
Пожалуйста не спрашивайте более подробную техспеку, такие вопросы даже не рассматриваю. Считаю, если есть основные требования (а они есть) , то непонятные моменты всегда можно обсудить, в противном случае, исполнитель не готов браться за работу.
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