Требуется перенести сайт на OpenCart

http://kumdang-2.kz

Сайт-магазин сей час на Joomla. Требуется перенести сайт OpenCart шаблон предложите сами что бы обеспечивалось:

0. Версию OpenCart самую стабильную и имеющую больше бесплатных модулей и плагинов.

1. Очень быстрая загрузка как на ПК так и на Мобильном.

2. SEO настройки были понятными и простыми (не программисту)

3. Настройка отзывов и оценок и рейтинг в поисковых системах (звездочки под названием сайта в поисковых системах) отзывы я дам вам сам.

4. Шаблон фронт-энда должен быть простым и понятным, без наворотов и сложностей.

5. Полностью и без потерь трафика перенести сайт на https - дешево и сердито. Сертификат предложить самый дешевый.

6. Что бы на https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru был максимально оптимизированный сайт. Ни каких модулей с вращалками и понтами не нужно. Статично, оптимизированный css, сжатый код, оптимизированные картинки с внятными названиями на латинице с альтами и описанием под SEO.

7. Максимально проинструктировать Меня со всеми моментами по управлению и SEO оптимизации.

8. Перенос означает перенос картинок с оптимизацией по размеру шаблона и объемом для оптимальной загрузки. Перенос всего текста со ссылками.

9. Вытащить со старого сайта структуру сайта и согласовать со мной его новый вид.

10. Добавлять модули и плагины только самые необходимые, обсуждать будем каждую, что и зачем.

11. На данный момент не рассматриваю на сайте принимать платежи. Процесс покупки с корзины должен заканчиваться получением данных покупателя типа ИМЯ, телефон, емайл, адрес доставки и получением клиентом на почту детали своего заказа в виде формы.

12. Ecть проблема с www , нужно решить это.

Не предлагайте мне решения на VDS и VPS, не рассматриваю.

Пожалуйста не спрашивайте более подробную техспеку, такие вопросы даже не рассматриваю. Считаю, если есть основные требования (а они есть) , то непонятные моменты всегда можно обсудить, в противном случае, исполнитель не готов браться за работу.