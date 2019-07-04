Нужно создать сайт интернет-магазина страйкбольных товаров и снаряжения. Срок выполнения – 1 месяц
Продумать политику доставки и создать страницу доставки(текст + оформ)
Продумать политику на доставку в магазине для Wordpress
Нужно написать текст на страницу доставки и оформлением.
Будет размещено на CMS wordpress т.е. мне надо сделать html текстс разметкой.
Самовывоз из СПБ – бесплатно
Удобное понимание стоимости и сроков доставки по регионам в зависимости от типа доставки
(возможно каким то выпадающим списком или поиск по названию или таблица)
Если опыт есть автоопределение региона для WP, то вообще супер
Мы отправляем почтой, почтой наложка, boxberry пункты выдачи, boxberry курьер и сдек
Если будет указан пункт выдачи, то идеально еще карту ПВ для данного города.
Так же указать про бесплатную доставку для некоторых регионов от суммы заказа.
Мы так же отправляем по Европе.
Плюс на странице хочется увидеть вопрос/ответ.
Примеры удачной странице доставки
https://www.kupivip.ru/info/delivery-new
https://randewoo.ru/info/delivery
https://www.zelenoemore.ru/dostavka.html
В последнее время у boxberry очень часто не работает сайт с калькулятором. Так что не очень хочется подключаться к нему.
Жду сумму и примеры работы.
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