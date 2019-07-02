Модуль для OpenCart

Требуется 2 модуля.

Модуль для карточки товара, так называемый калькулятор

Показывает цену за штуку, показывает общую цену за выбранное кол-во.

Кол-во выбирается +/- с учетом мин упаковки, то есть если 100, то 100/200/300 и т.д.

При выборе кол-ва, меняется цена за штуку, и за общее кол-во.

Модуль для корзины, по дополнительным скидкам

Устанавливается скидка на определенный товар от общей суммы заказа, которая набирается в корзине.

То есть в корзине есть товар который не подлежит пересчету, и товар, который подлежит пересчету.

То есть в корзине появляется дополнительная колонка с учетом скидки, если сумма заказа ровна или превышает установленную (цена, при которой действует скидка).