Год назад начали писать модуль доставки http://skrinshoter.ru/s/020719/tRnlGGaH?a частично написан API есть нужно чтоб шел рассчет стоимости доставки на стороне магазина а также заявки отправлялись в кабинет магазина (если что не хватит по API будет дописано) также ...
Модуль для OpenCart
Требуется 2 модуля.
Модуль для карточки товара, так называемый калькулятор
Показывает цену за штуку, показывает общую цену за выбранное кол-во.
Кол-во выбирается +/- с учетом мин упаковки, то есть если 100, то 100/200/300 и т.д.
При выборе кол-ва, меняется цена за штуку, и за общее кол-во.
Модуль для корзины, по дополнительным скидкам
Устанавливается скидка на определенный товар от общей суммы заказа, которая набирается в корзине.
То есть в корзине есть товар который не подлежит пересчету, и товар, который подлежит пересчету.
То есть в корзине появляется дополнительная колонка с учетом скидки, если сумма заказа ровна или превышает установленную (цена, при которой действует скидка).
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