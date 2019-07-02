Сделать копию ИМ

Доброе время суток коллеги.

Собственно нужно сделать копию интернет магазина modes com.

Дизайн может измениться а можно оставить и его, но товар должен тянутся и обновляться с донора, на каком CMS собирать им без разницы, главное что бы работал без глюков и шустро.

Более детально при личном общение с кандидатом.

p.s.

Шаблонные отклики в игнор.

Для начала общение начните свое сообщение с слов (я не бот)

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