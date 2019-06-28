Привести в порядок оформление заказа. Сейчас сайт как витрина, заказать не возможно. Нужно прикрутить какой то модуль и адаптировать под нас. Подробнее в ЛС.
Спарсить товары из Интернет магазинов
Задача:
Имеется 2 интернет магазина (продажа дверей).
Из некоторых разделов данных магазина нужно спарсить товары и залить их в другой ИМ (cms hostcms).
Нужен человек с опытом который сможет это реализовать за недорого.
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