Спарсить товары из Интернет магазинов

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт12 заявок276 просмотров

Задача:

Имеется 2 интернет магазина (продажа дверей).

Из некоторых разделов данных магазина нужно спарсить товары и залить их в другой ИМ (cms hostcms).

Нужен человек с опытом который сможет это реализовать за недорого.

6 лет назад
Kaprall
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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