Всем доброго времени суток. Необходимо доработать страницу товара в магазине на Open cart. На странице товара на данный момент стоит шаблонная страница OcStore 2.3. Также необходимо переработать страницу оформления заказа/корзины. Подключить систему оплаты (договора уже подписаны, личный кабинет шлюза приема платежей предоставим+документация) Остальные виды платежей добавляются в заявку, не требуют никаких доп. функций. В ворде карточка товараСайт: almatel.garcom.kzДоступы по требованию