Расширение функий OcStore 2.3

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Завершен5 заявок153 просмотра

Необходимо доработать / синтегрировать несколько модулей на опенкарте. 

 

От вас оценка по цене/срокам по задачам, по каждому разделу отдельно, их там 4, заголовки выделены синим.﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

БС или позадачная оплата. 

ТЗ с комментами  https://dropmefiles.com/DGRrM

ocStoreOpencart
6 лет назад
nizimov-andrei
Андрей 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

johser
Иван 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$150
11 дней
Escrow
Все прошло на уровне, хороший специалист!
Отличный заказчик! ТЗ четкое и максимально подробное. Всегда на связи. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

johser
Иван 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад