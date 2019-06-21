Нужно сделать правки на сайте. Вот ТЗ: Задача. Сделать все возможное на сайте, для оформлениязаказа и всех деталей связанных с оформлением. Сейчас сайт просто витрина, без возможности купить. Ниже описаны основные моменты. ...
Бонусная система для интернет-магазина на Диафане
1. Кэшбек
Кэшбек (1 балл равен одному рублю) возвращается клиенту ввиде баллов, которые хранятся в Личном кабинете.
При покупке, например, на сумму в 20000 р. клиентполучает бонус в 1%, который автоматически поступает на его счет в личном
кабинете.
2. Клиент неможет использовать более 50% баллов при покупке какого-либо товара:
Например, при стоимости товара в 2000 р. и при наличии унего 2000 баллов, клиент не сможет полностью оплатить товар баллами. В случае
попытки использования всех баллов при покупке товара, система не позволит
потратить ему более 1000 баллов.
3. Клиент сможетполностью потратить накопившиеся баллы только при оплате Обучения. Но будет
необходимо поставить возможность ограничения оплаты курсов, стоимость которых
превышает определенную сумму, например: 10000р.
4. Реазлизоватьвозможность начисления баллов постоянному клиенту в случае, если он приведет
нового клиента.
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