Сделать правки на сайте UMI.CMS

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Закрыт3 заявки191 просмотр

1) В разделах Советы и Видео убрать даты публикаций.

2) Добавить поле в карточке товара.

3) И поставить код сервиса ClickFrog.

6 лет назад
Sekoko
Глеб 
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров