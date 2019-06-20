Нужно сделать правки на сайте. Вот ТЗ: Задача. Сделать все возможное на сайте, для оформлениязаказа и всех деталей связанных с оформлением. Сейчас сайт просто витрина, без возможности купить. Ниже описаны основные моменты. ...
WordPress WooCommerce настройка функций
Имеется работающий вебсайт на WordPress WooCommerce.
Нужен специалист, который мог бы помочь в настройке, отладке некоторых опций сайте.
Задание:
1. Нужно добавить опцию "Вы просматривали ранее", чтобы в нижней части страницы появился блок с до 10 товарами, которые пользователь просматривал ранее...
2. Есть готовое решение по высвечиванию других цветов этой же модели товара (опция написана индивидуально в function.php) - нужно его имплементировать на страничке.
3. Протестировать сайт на кросс-девайс-юзабилити и в случае необходимости внести изменения в дизайн темы.
4. Настройка data-layer / eccomerce (для GA / Facebook / Google Ads / etc)
Требования:
- опыт редактирования тем / добавления функций на сайт (знание php / java / etc. )
- опыт работы с GTM / GA / Facebook pixel / enhanced-eccomerce
Возможное продолжительное сотрудничество.
Жду Ваших предложений.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины5 заявокЗакрыт6 лет назад
Доработка интернет магазина на WP тут задание http://bit.ly/2MV1r4y От вас жду условий по работе бюджет и сроки! Ответ от вас Антибот = "Не Бот" без этого ответа удаляю и кидаю в спам ...Завершен6 лет назад
Здравствуйте Нужна помощь на веб сайте , построенном на Wordpress,это блог -журнал с встроенным магазином . Нужно: устранить ошибки , разобраться как работают некоторые разделы, добавить корзину , подключить «кассу» и слайдер в интернет магазинИнтернет-магазины8 заявокЗакрыт6 лет назад
1) В разделах Советы и Видео убрать даты публикаций. 2) Добавить поле в карточке товара. 3) И поставить код сервиса ClickFrog.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Поменять стоимость доставки Джумла Вирту март 1.14 и изменить количество знаков в отзывеЗавершен6 лет назад
Нужно сделать правки на сайте. Вот ТЗ: Задача. Сделать все возможное на сайте, для оформлениязаказа и всех деталей связанных с оформлением. Сейчас сайт просто витрина, без возможности купить. Ниже описаны основные моменты. ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать шаблон для Битрикс из готовой верстки и внедрить на Битрикс, разумеется, с настройкой отдельных компонентов, чтобы получился полноценный магазин. Разумеется, нужно сделать квалифицированно, не трогая файлов ядра итд. Основные страницы и сценарии есть. ...Закрыт6 лет назад
- $300
Создание интернет магазина на opencart. Возможно на основании уже готового.Завершен6 лет назад
Необходима разработка интернет-магазина на UMI.CMS. Верстка готова. Новую версию планируем выпустить за 2 месяца. Полное ТЗ с доступами пришлю кандидатам. Предлагаю организовать работу по спринтам (недельным): будем созваниваться например в понедельник, оценивать ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Более детальное ТЗ могу отправить на почту.) Интернет магазин https://mamulia.uaИнтернет-магазины1 заявкаЗакрыт6 лет назад