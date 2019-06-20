WordPress WooCommerce настройка функций

Имеется работающий вебсайт на WordPress WooCommerce.

Нужен специалист, который мог бы помочь в настройке, отладке некоторых опций сайте.

Задание:

1. Нужно добавить опцию "Вы просматривали ранее", чтобы в нижней части страницы появился блок с до 10 товарами, которые пользователь просматривал ранее...

2. Есть готовое решение по высвечиванию других цветов этой же модели товара (опция написана индивидуально в function.php) - нужно его имплементировать на страничке.

3. Протестировать сайт на кросс-девайс-юзабилити и в случае необходимости внести изменения в дизайн темы.

4. Настройка data-layer / eccomerce (для GA / Facebook / Google Ads / etc)

Требования:

- опыт редактирования тем / добавления функций на сайт (знание php / java / etc. )

- опыт работы с GTM / GA / Facebook pixel / enhanced-eccomerce

Возможное продолжительное сотрудничество.

Жду Ваших предложений.