WordPress WooCommerce настройка функций

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт4 заявки240 просмотров

Имеется работающий вебсайт на WordPress WooCommerce. 

Нужен специалист, который мог бы помочь в настройке, отладке некоторых опций сайте. 

Задание: 

1. Нужно добавить опцию "Вы просматривали ранее", чтобы в нижней части страницы появился блок с до 10 товарами, которые пользователь просматривал ранее... 

2. Есть готовое решение по высвечиванию других цветов этой же модели товара (опция написана индивидуально в function.php) - нужно его имплементировать на страничке.

3. Протестировать сайт на кросс-девайс-юзабилити и в случае необходимости внести изменения в дизайн темы. 

4. Настройка data-layer / eccomerce (для GA / Facebook / Google Ads / etc)

Требования: 

- опыт редактирования тем / добавления функций на сайт (знание php / java / etc. )

- опыт работы с GTM / GA / Facebook pixel / enhanced-eccomerce

Возможное продолжительное сотрудничество. 

Жду Ваших предложений. 

Google AdsJavaPHPWooCommerceWordPress
6 лет назад
sergiyryabov
Сергей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
16 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров