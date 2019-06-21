Создание простого интернет-магазина

Добрый день!

Нужно сделать просто интернет-магазин. Предполагается размещение 20-25 товаров. Всего на 3 категории.

Примеры, на которые ориентируемся по структуре и дизайну:

msk. teplicy. ru

mir mulchi. ru

shepa- mulcha. ru

щепа кора. рф

(пробелы в доменах убираем)

Можно на шаблонах с доработками, можно на конструкторах - рассмотрю любые варианты. Уникальный отрисованный отдельно дизайн не нужен. Важно, чтобы в используемом шаблоне уже была адаптивная версия сайта.

В заявке указывайте, пожалуйста, примеры ваших работ (желательно приближенные к моим требованиям), сроки и стоимость.