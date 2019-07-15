Нужно сделать правки на сайте. Вот ТЗ: Задача. Сделать все возможное на сайте, для оформлениязаказа и всех деталей связанных с оформлением. Сейчас сайт просто витрина, без возможности купить. Ниже описаны основные моменты. ...
Сайт под ключ с готового дизайна
Довести сайт до состояния под ключ.
1) Доделать дизайн разделов сайта исходя из имеющегося варианта
2) Выполнить верстку
3) Выполнить сопутствующие работы в соответствии ТЗ из из приложения
4) Выполнить самописный функционал для бонусной программы в соответствии с перепиской в вотсап.
5) Завершить работы до 15.07.2019
Выбранный исполнитель
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