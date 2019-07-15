Сайт под ключ с готового дизайна

$506
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт4 заявки408 просмотров

Довести сайт до состояния под ключ.

1) Доделать дизайн разделов сайта исходя из имеющегося варианта

2) Выполнить верстку

3) Выполнить сопутствующие работы в соответствии ТЗ из из приложения

4) Выполнить самописный функционал для бонусной программы в соответствии с перепиской в вотсап. 

5) Завершить работы до 15.07.2019

6 лет назад
Ti-Grey
Сергей 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

LPunity
33 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$506
20 дней
Escrow

Заявки фрилансеров

LPunity
33 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад