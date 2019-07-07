Необходима копия лейдинга

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Завершен18 заявок271 просмотр

с подключением своих данных, почты . телефона для связи

6 лет назад
MihailMihailovv
Михаил 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

vaoooglu
44 года
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$15
3 дня
Escrow
все было сделано в точности по ТЗ - даже лучше Владимир посоветовал несколько полезных фишек, с помощью которых стало еще лучше управление лейдингом после того как была сделана копия. однозначно обращаться буду еще что и всем советую
Отличный заказчик! Приятно было работать. Оплата в срок, всегда на связи.

Заявки фрилансеров

vaoooglu
44 года
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад