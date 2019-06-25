Задача генерировать xml при оформлении заказа

Имеется сайт магазин. Есть заказ и онлайн оплата (один из вариантов)

Нужно сделать:

1. В момент оформления заказа (когда заказ оформлен) генерировать XML файл

с информацией по заказу (номер заказа, список товаров, данные клиента,

выбранные варианты оплаты и доставки и т.д.)

2. Если оплата онлайн прошла успешно – генерировать файл в помент подтверждения успешности платежа.

Файлы XML складывать в какую-то папку по дате или номеру заказа. Один заказ – один файл.

Предлагайте цены и сроки. Задача не сложная но достаточно срочная.