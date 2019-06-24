Поправить выпадающдий список Валюты и Языка

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Закрыт4 заявки160 просмотров

http://prntscr.com/o6k01k - Поправить выпадающий список вариантов Валюты и Языка.

Сделать по примеру http://cn-models.comhttp://prntscr.com/o6k1c1

6 лет назад
venger
Тарас 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров