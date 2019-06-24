Всем доброго времени суток. Техническое задание и утвержденные дизайны на просчет отправляю после небольшого собеседования с претендентом. Необходимо иметь при себе схожие проекты (интернет магазины написанные на фреймворке на котором будет вестись разработка) ...
Поправить выпадающдий список Валюты и Языка
http://prntscr.com/o6k01k - Поправить выпадающий список вариантов Валюты и Языка.
Сделать по примеру http://cn-models.com - http://prntscr.com/o6k1c1
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